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Тяжелые времена "Барселоны": команда трясется в автобусе в целях экономии

5 января, 12:32

Елена Павлова Елена Павлова

Каталонский гранд вынужден был отказаться от самолета

Тяжелые времена настали для каталонской "Барселоны". Из-за сложного финансового положения испанский гранд вынужден был отказаться от самолета и добираться на свой первый выездной матч в 2021 году на автобусе. Ранее мы сообщали, что звездный кандидат на переход в "Барселону" пообедал с жирафом.

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Как сообщает Esport3, каталонцы решили сэкономить на поездке в соседнюю Уэску. Расстояние между городами составляет 270 км, а значит футболисты провели в пути около трех часов. Но все равно минимально выиграли 1:0. Такое решение сэкономило клубу 30 тысяч евро, к тому же "блаугранас" посчитали, что полет длился бы столько же из-за времени пребывания в аэропорту.

"Барселона"

"Барселона" / Фото: Reuters

Отмечается, что "Барселона" серьезно потеряло в доходах, особенно из-за матчей без зрителей. И находилась на грани банкротства. Клубу пришлось дважды за последнее время просить игроков и персонал уменьшить зарплату, а зимние трансферы возможны только при условии распродажи имеющихся игроков.

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К тому же бывший тренер "Барселоны" подал в суд на каталонцев и выбивает обещанные деньги.

Мы также сообщали, что кандидат в президенты "Барселоны" обещает снести легендарный "Камп Ноу".

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов

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