Кандидат в президенты "Барселоны" обещает снести легендарный "Камп Ноу"

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито озвучил неожиданное предвыборное обещание – он намерен снести легендарный стадион каталонского клуба "Камп Ноу". Такие радикальные планы вряд ли понравятся болельщикам "Барселоны", впрочем, это все задумано ради постройки нового современного стадиона. Напомним, что предыдущий президент Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку в октябре.

Реклама

Как сообщает AS, Бенедито имеет два варианта постройки новой арены. Первый – снести "Камп Ноу" и построить на его месте новый стадион. В этом случае команде на несколько лет придется перебраться на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса – главную арену Олимпиады-1992.

До 2009 года на этом стадионе свои домашние матчи проводил "Эспаньол". Сейчас арена вмещает 55 тысяч зрителей, но Бенедито предлагает расширить вместительность.

Фото: REUTERS/Albert Gea

В тренде Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)

Реклама

Второй вариант – постройка новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи, что находится в 8 км от центра Барселоны. Вероятно, в этом случае "Камп Ноу" все равно будет снесен, но уже после открытия новой арены.

"Камп Ноу" был построен в 1957 году, а также был дважды реконструирован – в 1995 и 2008 годах. На данный момент арена вмещает 99 354 зрителей и является самым вместительным стадионом в Европе.

Смотрите, как "Барселона" на "Камп Ноу" уступила "Ювентусу":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама