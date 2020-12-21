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Кандидат в президенты "Барселоны" обещает снести легендарный "Камп Ноу"

21 декабря, 18:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

В планах Бенедито – новая современная арена

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито озвучил неожиданное предвыборное обещание – он намерен снести легендарный стадион каталонского клуба "Камп Ноу". Такие радикальные планы вряд ли понравятся болельщикам "Барселоны", впрочем, это все задумано ради постройки нового современного стадиона. Напомним, что предыдущий президент Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку в октябре.

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Как сообщает AS, Бенедито имеет два варианта постройки новой арены. Первый – снести "Камп Ноу" и построить на его месте новый стадион. В этом случае команде на несколько лет придется перебраться на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса – главную арену Олимпиады-1992.

До 2009 года на этом стадионе свои домашние матчи проводил "Эспаньол". Сейчас арена вмещает 55 тысяч зрителей, но Бенедито предлагает расширить вместительность.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Фото: REUTERS/Albert Gea

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Второй вариант – постройка новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи, что находится в 8 км от центра Барселоны. Вероятно, в этом случае "Камп Ноу" все равно будет снесен, но уже после открытия новой арены.

"Камп Ноу" был построен в 1957 году, а также был дважды реконструирован – в 1995 и 2008 годах. На данный момент арена вмещает 99 354 зрителей и является самым вместительным стадионом в Европе.

Смотрите, как "Барселона" на "Камп Ноу" уступила "Ювентусу":

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стадион Барселона чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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