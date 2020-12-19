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Месси повторил невероятный рекорд Пеле

19 декабря, 19:39

Олег Люлька Олег Люлька

Лионель забил 643 гола за "Барселону", как когда-то Пеле – за "Сантос". Но уже скоро Месси превзойдет "Короля футбола"

Месси повторил легендарный рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. В субботу аргентинец поразил ворота "Валенсии", и у него стало 643 мяча за "Барселону". Столько же с 1956 по 1974 год Пеле забил за "Сантос". Уже 22 декабря в игре с "Вальядолидом" Лионель может стать единоличным рекордсменом.

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Отметим, что субботний матч "Барселона" – "Валенсия" завершился со счетом 2:2.

"Барселона" – "Валенсия" – 2:2
Голы: Месси, 45+4, Араухо, 52 – Диакаби, 30, Гомес, 69

Месси забил "Валенсии" в конце первого тайма – Лионель не реализовал пенальти, но сразу же, после сейва кипера гостей и передачи от Альбы, аргентинец с метра головой переправил мяч в пустые ворота соперника.

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Месси

Месси / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Месси отпраздновал крупный юбилей. Аргентинец довел счет своих побед на "Камп Ноу" до трехсот!

Также мы рассказывали, что Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь год. Теннисист Роджер Федерер, даже не выступая, пополнил свой счет на 106 миллионов долларов.

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Напомним, что ближайшим летом у Месси истекает контракт с "Барселоной". Он намерен покинуть каталонский клуб и, как ожидается, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "ПСЖ".

Смотрите, как Месси проиграл Роналду 0:3

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Пеле

Источник: Сегодня|Спорт

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