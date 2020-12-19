Месси повторил невероятный рекорд Пеле

Месси повторил легендарный рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. В субботу аргентинец поразил ворота "Валенсии", и у него стало 643 мяча за "Барселону". Столько же с 1956 по 1974 год Пеле забил за "Сантос". Уже 22 декабря в игре с "Вальядолидом" Лионель может стать единоличным рекордсменом.
Читайте также: Месси и Роналду остались не у дел: ФИФА признала лучшим футболистом года Левандовски
Отметим, что субботний матч "Барселона" – "Валенсия" завершился со счетом 2:2.
"Барселона" – "Валенсия" – 2:2
Голы: Месси, 45+4, Араухо, 52 – Диакаби, 30, Гомес, 69
Месси забил "Валенсии" в конце первого тайма – Лионель не реализовал пенальти, но сразу же, после сейва кипера гостей и передачи от Альбы, аргентинец с метра головой переправил мяч в пустые ворота соперника.
Ранее мы писали, что Месси отпраздновал крупный юбилей. Аргентинец довел счет своих побед на "Камп Ноу" до трехсот!
Также мы рассказывали, что Месси с Роналду по доходам обставил спортсмен, не игравший весь год. Теннисист Роджер Федерер, даже не выступая, пополнил свой счет на 106 миллионов долларов.
Напомним, что ближайшим летом у Месси истекает контракт с "Барселоной". Он намерен покинуть каталонский клуб и, как ожидается, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "ПСЖ".
Смотрите, как Месси проиграл Роналду 0:3
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк