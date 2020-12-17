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"Роналду и Месси там не место": ФИФА обвинили в закулисном бизнесе при выборе игрока года

17 декабря, 09:53

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-нападающий "МЮ" Бербатов считает, что Лионеля и Криштиану незаслуженно включили в список претендентов

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" болгарин Димитар Бербатов возмущен присутствием Криштиану Роналду и Лионеля Месси в списке претендентов на звание лучшего футболиста года в мире от ФИФА. Обладатель награды, на которую также претендует форвард "Баварии" Роберт Левандовски, будет назван во время церемонии в онлайн-формате вечером в четверг, 17 декабря.

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"Я удивлен, что Криштиану Роналду и Месси вошли в число финалистов на звание лучшего игрока года, не понимаю, почему они должны занимать эти позиции. К сожалению, футбол – это бизнес, и за кулисами есть агенты, пресса, многое другое, помимо камер и того, что мы видим. Это немного смущает. Лучшим игроком года должен стать Роберт Левандовски. Если этого не произойдет, то ясно, что мы стали свидетелями большой несправедливости", – приводит слова Димитара Бербатова Marca

Роналду и Месси

Роналду и Месси / Фото: Reuters

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Напомним, в 2019 году лучшим футболистом мира по версии ФИФА был признан Лионель Месси, опередивший в борьбе за это звание Криштиану Роналду и Вирджила ван Дейка.

Добавим, что "Золотой мяч" от France Football в этом году впервые в истории вручен не будет. Издание решило не выбирать лучшего игрока, заявив, что для этого "нет справедливых условий из-за коронавируса".

Смотрите, как Месси играл против Роналду в ЛЧ

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Криштиану Роналду ФИФА Лионель Месси Роберт Левандовски Димитар Бербатов лучший футболист
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