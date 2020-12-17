Месси, даже не забив, установил историческое достижение

Аргентинец довел счет своих побед на "Камп Ноу" до трехсот!

Матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" обыграла лидера Ла Лиги "Реал Сосьедад" 2:1, отметился историческим юбилеем для звезды каталонцев Лионеля Месси. Эта победа стала для 33-летнего аргентинца 300-й на "Камп Ноу"!

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Напомним, по ходу встречи с "Сосьедадом" "Барселона" проигрывала 0:1, но сумела выиграть благодаря мячам Альбы и Де Йонга.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Как сообщает Sport.es, теперь на счету Месси уже 211 побед домашних в чемпионате Испании, а также 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны. Ему удалось забить 380 голов на "Камп Ноу". Однако будет ли 400-й, большой вопрос, ведь ближайшим летом у Лионеля истекает контракт с "Барселоной", и он намерен покинуть клуб.

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Отметим, что благодаря победе над "Сосьедадом" "Барселона" набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. Первое место делят "Атлетико", "Сосьедад" и мадридский "Реал", у которых по 26 пунктов.

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