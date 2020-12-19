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Пеле обратился к Месси после того, как Лео "съел" его рекорд

19 декабря, 23:52

Олег Люлька Олег Люлька

"Восхищаюсь тобой, Лионель!" – говорит "Король футбола"

"Король футбола" Пеле отреагировал на то, что Лионель Месси повторил его феноменальный рекорд по голам за один клуб. В субботу в игре с "Валенсией" (2:2) аргентинец Месси забил свой 643-й мяч за "Барселону" – столько же с 1956 по 1974 годы у себя на родине легендарный бразилец наколотил за "Сантос".

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"Когда сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит носить одну и ту же футболку каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где чувствуешь себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашим, о том, как долго любить один и тот же клуб, к сожалению, будут встречаться в футболе все реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео", – написал Пеле в своем Instagram

Уже 22 декабря в игре с "Вальядолидом" Лионель может стать единоличным рекордсменом и обойти Пеле по голам за один клуб. А летом у Месси истекает контракт с "Барселоной", откуда он, как ожидается, уйдет в "МанСити" или "ПСЖ".

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рекорд Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Пеле

Источник: Сегодня|Спорт

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