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"Похож на младшую сестру": Гризманн удивил новой прической, а его сравнили с геем

16 декабря, 23:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Форвард "Барселоны" удивил новым образом перед матчем чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн вслед за своим соотечественником Килианом Мбаппе сменил имидж. Если форвард "ПСЖ" ограничился цветом волос, то каталонец кардинально обновил прическу. Гризманн изменил хвостик на две косички. В таком виде форвард вышел на матч против "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании.

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Онлайн матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" есть на нашем сайте.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Фото: REUTERS/Albert Gea

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В Сети болельщики бурно обсуждают новую прическу Гризманна. Многие заподозрили, что Антуан нетрадиционной сексуальной ориентации, а один из фанатов увидел сходство со своей младшей сестрой.

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Смотрите, как забивает Антуан Гризманн:

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прическа Барселона чемпионат Испании Антуан Гризманн

Источник: Сегодня|Спорт

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