"Похож на младшую сестру": Гризманн удивил новой прической, а его сравнили с геем

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн вслед за своим соотечественником Килианом Мбаппе сменил имидж. Если форвард "ПСЖ" ограничился цветом волос, то каталонец кардинально обновил прическу. Гризманн изменил хвостик на две косички. В таком виде форвард вышел на матч против "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании.

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Онлайн матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" есть на нашем сайте.

Фото: REUTERS/Albert Gea

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В Сети болельщики бурно обсуждают новую прическу Гризманна. Многие заподозрили, что Антуан нетрадиционной сексуальной ориентации, а один из фанатов увидел сходство со своей младшей сестрой.

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Смотрите, как забивает Антуан Гризманн:

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