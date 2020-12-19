"Барселона" – "Валенсия": онлайн матча чемпионата Испании

Сегодня в 14 туре чемпионата Испании "Барселона" примет на своем стадионе "Валенсию". Обе команды проводят не самый удачный сезон и очень нуждаются в очках. Начало матча на "Камп Ноу" в 17:15. А наш сайт проведет мультимедийный онлайн поединка со всеми самыми интересными подробностями.

"Барселона" – "Валенсия"

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Как подходят к матчу

После провального старта в Примере "Барселона" потихоньку взбирается вверх, находясь уже на пятом месте после 12 встреч. Тройка лидеров оторвалась от каталонцев на шесть очков, при этом только "Атлетико" имеет матч в запасе, а два "Реала" сыграли больше, чем "Барса". Не видно пока и прежней формы Лионеля Месси, на счету которого только пять голов.

Сегодня в составе каталонцев не смогут выйти на поле Дембеле, Пике, Роберто и Фати, у которого травмировано колено.

За 13 туров Примеры "Валенсия" добыла три победы и пять раз сыграли вничью. В результате с 14 очками команда занимает 12 место в турнирной таблице и рискует и в этом сезоне остаться без еврокубков. При этом всего три пункта отделяют "Летучих мышей" от зоны вылета, а от "Барсы" они отстают на шесть очков. Но при этом в текущем сезоне "Валенсия" обыгрывала мадридский "Реал" – 4:1.

Сегодня бывшему испанскому гранду не смогут помочь Гайя, Гамейро, Гильямон Сантамарин, Силлессен и Гомес, у которого травма колена. У Лато – коронавирус.

Последние 10 матчей команд

Личные встречи

"Валенсия" всегда была для "Барсы" неудобным соперником. Каталонцы выиграли у "Летучих мышей" только один матч из пяти последних. А крайний очный поединок в январе 2020 года завершился победой "Валенсии" – 2:0.

Что говорили перед матчем

Тренер "Барселоны" Рональд Куман: "Любая игра, в которую мы играем, зависит от нас самих. Мы должны оставаться сосредоточенными и энергичными. "Валенсия" – сильная команда. В последних шести встречах она проиграла только одну – "Атлетико". Она даже обыграла "Реал". Мы – команда, которая всегда создает возможности. Мы отлично играем в атаке, но нужно уметь доводить дело до конца".

Сравнение составов

Что говорят букмекеры

Букмекеры уверены в победе "Барселоны" на родном "Камп Ноу". На выигрыш каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.25, на ничью – 6.50, на успех "Валенсии" – 10.00. Самый вероятный исход, по мнению аналитиков, 2:0 в пользу "блаугранас" – 7.50. Коэффициент на гол Лионеля Месси – 1.44.

Где смотреть

Центральный матч тура в испанской Ла Лиге начнется в 17:15, а в Украине в прямом эфире его покажет платформа Megogo.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиги чемпионов

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