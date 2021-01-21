Вас обманули: Роналду – не лучший бомбардир в истории. Чехи выступили против

Вчера "Ювентус" обыграл "Наполи" в матче за Суперкубок Италии, а один из мячей у победителей забил португалец Криштиану Роналду. По подсчетам статистиков этот гол для 35-летнего форварда оказался 760-м в официальных матчах.

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Стали говорить, что Роналду занял первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола, обойдя чеха Йозефа Бицана. Знаменитый голеадор родился в 1913 году в Вене, а умер в 2001-м в Праге. В 1931-1958 годах он выступал за команды Австрии и Чехии. Славился высокой скоростью и ударом с обеих ног. Сегодня Чешский футбольный союз на своем сайте выступил с заявлением, что Криштиану не только не обогнал Йозефа, но даже и не приблизился.

Утверждается, что даже международные статистики приводят данные о 805 голах Бицана, но без учета некоторых данных о выступлении футболиста в конце карьеры во втором дивизионе за чешский "Градец-Кралове". Местные исследователи все перепроверили и пришли к выводу, что знаменитый чех забил 821 мяч в 528 официальных поединках.

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Так что, по мнению чешских статистиков, Роналду следует напрячься и попробовать побить-таки рекорд славного предшественника.

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Недавно в подобную ситуацию попал и Лионель Месси. Аргентинец превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644-й мяч. Правда, "Сантос", за который выступал Пеле, просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру забитые мячи бразильца в товарищеских матчах. А таких наберется 1289!

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Смотрите, как недавно Криштиану забивал в чемпионате Италии:

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