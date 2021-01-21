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Лучший в истории! Роналду занял первое место в рейтинге бомбардиров мирового футбола

21 января, 08:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португалец забил 60 мячей на профессиональном уровне

"Ювентус" стал победителем Суперкубка Италии. Со счетом 2:0 "Юве" обыграл "Наполи". Счет в матче открыл Криштиану Роналду. Этот гол – исторический.

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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола. 35-летний португалец забил 760 мячей в профессиональной карьере. Это позволило ему опередить австрийца Йозефа Бицана (759).

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Ради справедливости скажем, что свои 760 голов Роналду забил в 1040 матчах. А Бицану для 759 голов потребовалось провести 495 матчей.

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На третьем месте рейтинга – легендарный бразилец Пеле, у которого 757 голов в официальных матчах.

Мы сообщали уже, что Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, забив 644-й мяч. Правда, "Сантос", за который выступал Пеле, просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, забитые мячи бразильца в товарищеских матчах. А таких наберется 1289!

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