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В Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле

27 декабря, 08:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Эксперты не учитывают голы Пеле в товарищеских матчах

Рекорд Лионеля Месси по голам за один клуб – ненастоящий! Во всяком случае так думают в бразильском клубе "Сантос", где выступал легендарный Пеле. Недавно Месси забил 644-й мяч за "Барселону" и побил достижение Пеле, однако в "Сантосе" считают, что нужно учитывать голы "Короля футбола" в товарищеских матчах, где он наколотил еще 448 голов.

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"Пеле забил 1091 гол за "Сантос". По сообщениям специализированной прессы, "Король футбола" забил 643 гола в официальных соревнованиях и еще 448 голов – в товарищеских матчах, которые почему-то имеют меньшую ценность, чем другие", – говорится в заявлении на официальном сайте.

В клубе утверждают, что в товарищеских матчах Пеле забивал многим признанным лидерам мирового футбола. Та же "Барселона" четыре раза пострадала от бразильца. А после победы Бразилии на ЧМ-1958 товарищеские матчи стали для клубов главным источником дохода. Также местным клубам приходилось проводить много товарищеских матчей, чтобы поддерживать форму между соревнованиями.

Как мы писали ранее, Пятов запасся сухариками в ожидании пива от Месси. Бущан ждет подарок от Роналду. Аргентинский форвард рассылает подарки вратарям, которых обидел в матчах.

Смотрите, как Месси забивал "Динамо"

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футбол Лионель Месси Пеле Сантос Бразилия

Источник: Сегодня|Спорт

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