Криштиану Роналду отдался в объятья девушки после поражения "Интеру"

Криштиану Роналду недолго будет грустить после вчерашнего поражения в чемпионате Италии, когда "Ювентус" без шансов проиграл "Интеру". Сегодня к нему из Португалии прилетела старшая родная сестра Катя Авейру.
43-летняя мать троих детей очень соскучилась за братом, написав в соцсетях:
"Слава Богу, наконец я снова могу тебя обнять. Моменты, которые запоминаются на всю жизнь".
Осенью сестра Роналду назвала коронавирус обманом после заражения футболиста. В гости Катя Авейру собиралась очень долго и тщательно подбирая наряды.
Похоже, что сестра отправилась в гости к Криштиану на его личном самолете, захватив с собой и младшую дочь, которой чуть больше года.
Также сестра знаменитого футболиста известна как исполнительница поп-баллад, хотя в последние годы увлеклась и бизнесом. На заре своей карьеры она даже брала себе псевдоним Роналда, но позже отказалась от него.
Недавно президент "Барселоны" рассказал об отказе от Роналду.
Смотрите, как Криштиану проводил время в кругу семьи:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк