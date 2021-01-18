Криштиану Роналду отдался в объятья девушки после поражения "Интеру"

Криштиану Роналду недолго будет грустить после вчерашнего поражения в чемпионате Италии, когда "Ювентус" без шансов проиграл "Интеру". Сегодня к нему из Португалии прилетела старшая родная сестра Катя Авейру.

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43-летняя мать троих детей очень соскучилась за братом, написав в соцсетях:

"Слава Богу, наконец я снова могу тебя обнять. Моменты, которые запоминаются на всю жизнь".

Осенью сестра Роналду назвала коронавирус обманом после заражения футболиста. В гости Катя Авейру собиралась очень долго и тщательно подбирая наряды.

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Похоже, что сестра отправилась в гости к Криштиану на его личном самолете, захватив с собой и младшую дочь, которой чуть больше года.

Также сестра знаменитого футболиста известна как исполнительница поп-баллад, хотя в последние годы увлеклась и бизнесом. На заре своей карьеры она даже брала себе псевдоним Роналда, но позже отказалась от него.

Недавно президент "Барселоны" рассказал об отказе от Роналду.

Смотрите, как Криштиану проводил время в кругу семьи:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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