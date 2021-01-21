Вас обманули: Роналду – не найкращий бомбардир в історії. Чехи виступили проти

Учора "Ювентус" обіграв "Наполі" в матчі за Суперкубок Італії, а один із м'ячів у переможців забив португалець Кріштіану Роналду. За підрахунками статистиків, цей гол для 35-річного форварда виявився 760-м в офіційних матчах.

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Стали говорити, що Роналду зайняв перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу, обійшовши чеха Йозефа Біцана. Знаменитий голеадор народився 1913 року у Відні, а помер 2001-го в Празі. У 1931-1958 роках він виступав за команди Австрії та Чехії. Славився високою швидкістю і ударом з обох ніг. Сьогодні Чеський футбольний союз на своєму сайті виступив із заявою, що Кріштіану не тільки не обігнав Йозефа, але навіть і не наблизився.

Стверджується, що навіть міжнародні статистики наводять дані про 805 голів Біцана, але без урахування деяких даних про виступ футболіста наприкінці кар'єри у другому дивізіоні за чеський "Градець-Кралове". Місцеві дослідники все перевірили й дійшли висновку, що знаменитий чех забив 821 м'яч у 528 офіційних поєдинках.

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Тож, на думку чеських статистиків, Роналду слід напружитися і спробувати побити-таки рекорд славного попередника.

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Нещодавно в подібну ситуацію потрапив і Ліонель Мессі. Аргентинець перевершив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб, забивши 644-й м'яч. Щоправда, "Сантос", за який виступав Пеле, просить враховувати для рекорду за голами за всю кар'єру забиті м'ячі бразильця в товариських матчах. А таких набереться 1289!

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Дивіться, як нещодавно Кріштіану забивав у чемпіонаті Італії:

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