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В Россию ни ногой! Запоребриком запылало от слов Вернидуба

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 ноября, 16:02
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Украинский тренер тираспольского Шерифа не будет рассматривать предложения от российских клубов, на это у наставника есть веские причины
Юрий Вернидуб - главный тренер Шерифа
Юрий Вернидуб - главный тренер Шерифа / Фото: Reuters

Молдовская команда стала сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. К украинскому специалисту уже сейчас выстроилась очередь именитых клубов с предложениями о работе. Но в одну страну Юрий Вернидуб точно не поедет.

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"Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить.

Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился в Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. И я готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все", – сказал Вернидуб в интервью Youtube-каналу Nobel.

Ранее мы рассказывали, какую зарплату получает украинский наставник Шерифа. Это намного меньше, чем у остальных тренеров участников Лиги чемпионов.

Отметим, что после четырех туров команда Юрия Вернидуба имеет хорошие шансы продолжить еврокубковые выступление. После двух сенсационных побед над Шахтером и Реалом, Шериф заработал шесть баллов и занимает третье место в группе D.

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Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
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Шахтер Шахтер Шах
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0
1
3
1
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1
Динамо
15
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38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
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11:25
10
15
Минай
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