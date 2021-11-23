В Россию ни ногой! Запоребриком запылало от слов Вернидуба

Молдовская команда стала сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. К украинскому специалисту уже сейчас выстроилась очередь именитых клубов с предложениями о работе. Но в одну страну Юрий Вернидуб точно не поедет.
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"Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить.
Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился в Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. И я готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда.
А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все", – сказал Вернидуб в интервью Youtube-каналу Nobel.
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Ранее мы рассказывали, какую зарплату получает украинский наставник Шерифа. Это намного меньше, чем у остальных тренеров участников Лиги чемпионов.
Отметим, что после четырех туров команда Юрия Вернидуба имеет хорошие шансы продолжить еврокубковые выступление. После двух сенсационных побед над Шахтером и Реалом, Шериф заработал шесть баллов и занимает третье место в группе D.