В Россию ни ногой! Запоребриком запылало от слов Вернидуба

Молдовская команда стала сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. К украинскому специалисту уже сейчас выстроилась очередь именитых клубов с предложениями о работе. Но в одну страну Юрий Вернидуб точно не поедет.

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"Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить.

Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился в Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю. И я готов за нее идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда.

А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и все", – сказал Вернидуб в интервью Youtube-каналу Nobel.