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"Кот и горошек": Российские СМИ опозорились в попытке подколоть украинца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 октября, 22:00
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Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб после триумфа над Реалом в Лиге чемпионов дал небольшое интервью российским СМИ. Журналисты пытались подколоть тренера из-за его фамилии
"Кот и горошек" - новый зашквар российских СМИ
"Кот и горошек" - новый зашквар российских СМИ

Во время интервью журналист российского сайта Спорт-Экспресс задал шуточный вопрос Вернидубу: "Когда вы все-таки вернете дуб?"

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"Почитайте украинскую сказку "Катигорошек". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня козацкий род!", – с гордостью ответил украинец.

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И здесь уже впросак попались российские СМИ. В своей статье они написали название украинской народной сказки как "Кот и горошек". Позже они исправили название на Катигорошек", но интернет помнит все.

Фейл сразу же подхватили в Сети.

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Некоторое время назад Вернидуб заявил, что ни при каких обстоятельствах не поедет работать в Россию.

"А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни", – заявлял тренер.

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