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"Кіт і горошок": Російські ЗМІ зганьбилися в спробі підколоти українця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 22:00
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Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб після тріумфу над Реалом в Лізі чемпіонів дав невелике інтерв'ю російським ЗМІ. Журналісти намагалися підколоти тренера через його прізвище
"Кіт і горошок" - новий зашквар російських ЗМІ
"Кіт і горошок" - новий зашквар російських ЗМІ

Під час інтерв'ю журналіст російського сайту Спорт-Експрес задав жартівливе питання Вернидубу: "Коли ви все-таки повернете дуб?"

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"Почитайте українську казку "Котигорошко". Там є все прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід!", – з гордістю відповів українець.

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І тут вже в халепу потрапили російські ЗМІ. У своїй статті вони написали назву української народної казки як "Кіт і горошок". Пізніше вони виправили назву на Котигорошко ", але інтернет пам'ятає все.

Фейл відразу ж підхопили в Мережі.

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Деякий час назад Вернидуб заявив, що ні в якому разі не поїде працювати в Росію.

"А в Росію не поїду ніколи. І ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато – не боюся про це говорити. На щастя, гроші не найважливіше в моєму житті", – заявляв тренер.

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