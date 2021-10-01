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Працює не заради грошей! Стала відома зарплата Вернидуба в Шерифі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 жовтня, 14:30
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Український наставник Шерифа розкрив розмір своєї зарплати. Це набагато менше, ніж у інших тренерів учасників Ліги чемпіонів
Зарплата Юрія Вернидуба в 25 разів менше ніж у Анчелотті
Зарплата Юрія Вернидуба в 25 разів менше ніж у Анчелотті / Фото: Reuters

Головний тренер тираспольського Шерифа створив сенсацію в груповому турнірі Ліги чемпіонів, обігравши на виїзді мадридський Реал 2:1. Але дохід українського фахівця в молдовському клубі значно поступається його візаві з королівського клубу.

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За повідомленням ProTV Chişinău, наставник молдовської команди Юрій Вернидуб отримує в своєму клубі зарплату менше 20 тисяч євро за місяць.

При цьому, оклад тренера мадридського Реала Карло Анчелотті становить 6 мільйонів євро на рік, або 500 тисяч на місяць. Це в 25 разів більше, ніж зарплата Юрія Вернидуба.

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Після перемоги над Реалом, тираспольський клуб отримає премію від УЄФА в розмірі 3 млн євро. У місцевих виданнях припустили, що 1 млн з цієї суми отримає головний творець сенсації на "Сантьяго Бернабеу". На що Юрій Вернидуб відповів:

"Ви вбили мене цими словами. Вперше чую про такі суми. Мене це дуже лякає".

При цьому український наставник Шерифа зазначив, що його зарплата менше ніж була в Зорі.

" У Зорі я заробляв більше, ніж в Тирасполі. Кажу це для заздрісників. Я пішов на зменшення зарплати щоб спробувати зіграти в Лізі чемпіонів", – сказав Вернидуб.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що зарплата в Шахтарі з Солігорська у Вернидуба була на рівні луганської Зорі.

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