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Работает не ради денег! Стала известна зарплата Вернидуба в Шерифе

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 октября, 14:30
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Украинский наставник Шерифа раскрыл размер своей зарплаты. Это намного меньше, чем у остальных тренеров участников Лиги чемпионов
Зарплата Юрия Вернидуба в 25 раз меньше чем у Анчелотти
Зарплата Юрия Вернидуба в 25 раз меньше чем у Анчелотти / Фото: Reuters

Главный тренер тираспольского Шерифа сотворил сенсацию в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграв на выезде мадридский Реал 2:1. Но доход украинского специалиста в молдовском клубе значительно уступает его визави из королевского клуба.

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По сообщению ProTV Chişinău, наставник молдовской команды Юрий Вернидуб получает в своем клубе зарплату менее 20 тысяч евро за месяц.

При этом, оклад тренера мадридского Реала Карло Анчелотти составляет 6 миллионов евро в год, или 500 тысяч в месяц. Это в 25 раз больше, чем зарплата Юрия Вернидуба.

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После победы над Реалом, тираспольский клуб получит премию от УЕФА в размере 3 млн евро. В местных изданиях предположили, что 1 млн из этой суммы получит главный творец сенсации на "Сантьяго Бернабеу". На что Юрий Вернидуб ответил:

"Вы убили меня этими словами. Впервые слышу о таких суммах. Меня это очень пугает".

При этом украинский наставник Шерифа отметил, что его зарплата меньше чем была в Заре.

"В Заре я зарабатывал больше, чем в Тирасполе. Говорю это для завистников. Я пошел на уменьшение зарплаты чтобы попробывать сыграть в Лиге чемпионов", – сказал Вернидуб.

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Напомним, что ранее сообщалось, что зарплата в солигорском Шахтере у Вернидуба была на уровне луганской Зари.

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