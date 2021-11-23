23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
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4 грудня 00:00
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У Росію ні ногою! Запоребриком запалало від слів Вернидуба

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 листопада, 16:02
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Український тренер тираспольського Шерифа не розглядатиме пропозиції від російських клубів, на це у наставника є вагомі причини
Юрій Вернідуб - головний тренер Шеріфа
Юрій Вернідуб - головний тренер Шеріфа / Фото: Reuters

Молдовська команда стала сенсацією цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. До українського фахівця вже зараз вишикувалася черга іменитих клубів із пропозиціями про роботу. Але до однієї країни Юрій Вернидуб точно не поїде.

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Чи розглядаю варіанти з роботою в Росії? Ні. Ще з 2013-2014 року – ні. Це моє право, мій вибір. Не хочу про це багато говорити.

По перше, я б цього ніколи не зробив, бо народився в Україні. А ця країна дала мені все те, що я маю на цей момент. Я їй дуже вдячний, і я дуже люблю її. І я ладен за неї йти до кінця. Іншої думки в мене ніколи не буде.

А по-друге, мій батько, якого вже немає, ніколи б цього не зрозумів. Ось і все", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Youtube-каналу Nobel.

Раніше ми розповідали, яку зарплату отримує український наставник Шеріфа. Це набагато менше, ніж у решти тренерів учасників Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що після чотирьох турів команда Юрія Вернідуба має гарні шанси продовжити єврокубковий виступ. Після двох сенсаційних перемог над Шахтарем та Реалом, Шериф заробив шість балів та посідає третє місце у групі D.

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Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
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