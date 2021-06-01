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В России вместо красной карточки судья использовал партбилет КПРФ (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
1 июня, 11:03
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"Так вот почему мне красную карточку сегодня не дали. Стыдно просто было такое показывать", – говорит один из участников матча в Дагестане

В России арбитр любительской футбольной лиги использовал партбилет КПРФ вместо красной карточки.

Видео, подтверждающее это, опубликовала Дагестанская любительская футбольная лига в своем Instagram.

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Арбитр забыл свои карточки дома, поэтому одолжил у ассистента. Желтая была вырезана из куска картона соответствующего цвета. Вместо красной был партийный билет коммунистической партии РФ на имя Руслана Магомедова.

"Где ты ее выкопал, индеец? Она ж давно закрылась", – угорая со смеху, спрашивает на видео о происхождении "красной карточки" арбитр у ассистента

Пользователи соцсетей с иронией комментируют увиденное.

"Хоть где-то эта партия вес имеет", – пишет один

"Грубо сфолил – в партию вступил!" – отмечает другой

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А футболист Замир Бабаев, принимавший участие в этом матче, написал следующее: "Поэтому арбитр мне сегодня красную карточку и не дал. Стыдно стало такое показывать".

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