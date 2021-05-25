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Посол УЕФА "спалился"! Стоит Путину позвонить – и трофей Евро-2020 у России в кармане

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 08:38
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Звездный французский нападающий Трезеге чуть ли не открытым текстом заявил, что Европейский футбольный союз находится на службе у президента России
Президент РФ Путин
Президент РФ Путин

Вокруг влияния России на УЕФА вспыхнул очередной скандал. Оказывается, по звонку Путина трофей Евро-2020 может прописаться в РФ.

Накануне победитель европейского первенства-2000 француз Давид Трезеге в рамках турне Кубка Европы по городам, которые примут Евро-2020, посетил с трофеем шоу "Вечерний Ургант".

И на вопрос – есть ли шанс у сборной России оставить кубок в этом году в своей стране – посол УЕФА экс-нападающий Монако и Ювентуса Трезеге заявил: "Если президент Путин позвонит – да, он может остаться в России".

В соцсетях сразу же посыпались отзывы: "Это ж надо было так открыто "спалиться", "По звонку Путина сборную России будут тянуть до победы на Евро".

В тренде

Напомним, в последнее время вовсю идут разговоры о том, что УЕФА продался России. В качестве подтверждения называется тот факт, что "Газпром" вошел в список официальных спонсоров Евро-2020.

Также мы писали, что Санкт-Петербург дополнительно получил матчи Евро-2020, которые должен был принимать Дублин. Таким образом, в России пройдут шесть игр группового этапа и одна встреча 1/4 финала.

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