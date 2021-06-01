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У Росії замість червоної картки суддя використав партквиток КПРФ (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
1 червня, 11:03
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"Так ось чому мені червону картку сьогодні не дали. Соромно просто було таке показувати", – каже один з учасників матчу в Дагестані

У Росії арбітр аматорської футбольної ліги використав партквиток КПРФ замість червоної картки.

Відео, яке підтверджує це, опублікувала Дагестанська аматорська футбольна ліга в своєму Instagram.

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Арбітр забув свої картки вдома, тому позичив у асистента. Жовта була вирізана зі шматка картону відповідного кольору. Замість червоної був партійний квиток комуністичної партії РФ на ім'я Руслана Магомедова.

"Де ти її викопав, індіанцю? Вона ж давно закрилася", – регочучи, запитує на відео про походження "червоної картки" арбітр у асистента

Користувачі соцмереж з іронією коментують побачене.

"Хоч десь ця партія має вагу", – пише один

"Грубо сфолив – до партії вступив!" – зазначає інший

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А футболіст Замір Бабаєв, який брав участь у цьому матчі, написав: "Тому арбітр мені сьогодні червону картку і не дав. Соромно було таке показувати".

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