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Шахтер впервые начал продажу абонементов на НСК "Олимпийский"

Андрей Фоменко, Андрей Трофимов
1 июня, 10:42
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В первый день лета серебряный призер чемпионата Украины начал реализовывать билеты на матчи следующего сезона 2021/2022, которые пройдут в Киеве
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня стартовала продажа абонементов на домашние матчи Шахтера в новом сезоне. Каждый болельщик может обеспечить себе постоянное место на НСК Олимпийский на весь сезон.

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Новость сообщил официальный сайт "горняков".

Приобрести абонемент можно онлайн на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Для болельщиков, которые не смогут приобрести абонемент онлайн, предусмотрена возможность получить физический абонемент.

На выбор предлагается два типа абонементов.

  • На 8 матчей чемпионата Украины (в том числе один поединок Кубка Украины до полуфинала). Владелец самостоятельно выбирает матчи, которые хочет посетить.

Стоимость такого абонемента: Standard – 300, 600, 900, 1 200 гривен; VIP – 1 800, 4 000, 5 000, 15 000 гривен.

  • На весь сезон (все домашние матчи Шахтера в чемпионате и Кубке Украины). Стоимость полного абонемента: Standard – 500, 1 000, 1 500, 2 000 гривен; VIP – 3 000, 7 000, 8 500, 25 000 гривен.

Владельцы абонементов сезона-2021/22 также смогут голосовать за активности на стадионе в день матча (например, выбор трека, под который выходит команда), определять футболиста для участия в вебинаре, участвовать в розыгрышах от Шахтера, накапливать бонусы и получать другие уникальные возможности.

Накануне лучший бомбардир чемпионата Украины выступил против женщин в мужском футболе.

Смотрите, как Шахтер обыграл Ингулец в последнем матче прошлого сезона:

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