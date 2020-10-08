"В масках, чтобы не узнали": сборная Украины вернулась после разгрома в Париже

В четверг вечером сборная Украины по футболу вернулась в Киев после разгрома от Франции 1:7 в товарищеском матче в Париже. На "Стад де Франс" наша команда потерпела самое крупное поражение в своей истории. До вчерашнего дня "сине-желтые" ни разу не уступали с разницей более чем в четыре мяча и никогда не пропускали больше четырех голов в одном матче.

Реклама

Читайте также: Сборную Украины "разорвали" французы. С Германией и Испанией будет то же самое?

Все игроки национальной команды появились в терминале в масках, которые нужно носить во время пандемии. Однако фоловеры страницы УАФ в Instagram посчитали, что футболисты после такого болезненного поражения закрыли лица по другому поводу: "Все в масках, чтобы не узнали..." Другие подписчики шутили, что хоть футболок у чемпионов мира наменяли.

INSTAGRAM

Уже 10 октября на "Олимпийском" в Киеве Украина проведет матч Лиги наций против Германии, а 13-го на той же арене принимает Испанию. Как мы писали ранее, болельщиков пустят на игры сборной, но трибуны разрешается заполнить лишь на 30% от общей вместимости – то есть на 21 тысячу зрителей.

Тем временем у Андрея Шевченко есть проблемы с составом. Из-за коронавируса у Пятова и Степаненко в Париж со сборной Украины не полетел ни один игрок "Шахтера". Супряга и Буяльский, которые делают сейчас игру в "Динамо", получили травмы. Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко – тоже в лазарете.

Реклама

Смотрите, как Украина была разбита Францией

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама