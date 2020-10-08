Сборную Украины "разорвали" французы. С Германией и Испанией будет то же самое?

Накануне сборная Украины провела свой худший матч в истории, исходя из счета. Команда Андрея Шевченко в товарищеской встрече в Сен-Дени проиграла Франции 1:7. "Сегодня" разбираются, почему так крупно, и чего ждать от ближайших поединков украинцев в Лиге наций с Германий и Испанией, которые пройдут на "Олимпийском" в Киеве уже 10 и 13 октября.

ПОЧЕМУ 1:7 С ФРАНЦИЕЙ

Во-первых, потому что играли против лучшей сборной мира – победителем ЧМ-2018.

Реклама

Во-вторых, играли почти резервным составом. Из-за коронавируса у Пятова и Степаненко в Париж со сборной Украины не полетел ни один игрок "Шахтера". Супряга и Буяльский, которые делают сейчас игру в "Динамо", получили травмы. Зинченко – тоже в лазарете. Уже во Франции COVID исключил из состава Лунина и Панькива. Как следствие, Шевченко выпустил на Францию экспериментальный состав, которым сборная Украины вряд ли когда-нибудь еще сыграет. Вышло сразу пять абсолютных дебютантов: Бущан, Забарный, Конопля и Зубков – в основе, Чеберко – на замену. Коленки дрожали, в головах кружилось: вчера только видели таких звезд, как Мбаппе, по телевизору, а тут – реально против них играешь.

Третья причина нашего фиаско в Сен-Дени – мотивация соперника. Да, у Франции состав был тоже не основной. Но и он был в десять раз дороже украинского. Шансы против них могли быть, если бы они играли в полноги. Но тут у них глаза горели. Тот же Жиру хотел отметить голами сотый матч за сборную. Гризманн, у которого ничего не клеится в "Барселоне", вышел доказывать, что он таки крут. И так далее...

ОПРАВДАНИЕ ЛИ ЭТО ДЛЯ 1:7

Естественно, нет. Но, как говорят в таких случаях, можно "понять и простить".

Реклама

Читайте также: Украина потерпела 14-е крупное поражение в своей истории. Кто проигрывал до Шевченко

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО

Во-первых, потому что это был товарняк. А товарняки для того и существуют, чтобы там, возможно, и опозориться, но затем в официальных матчах – в нашем случае в финальной части Евро – выглядеть достойно.

Во-вторых – хотя это, конечно, слабое утешение – мы не одни такие. "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8, "Ливерпуль" "Астон Вилле" – 2:7, "МанСити" "Лестеру" – 2:5. И это имея в составе Месси, Салаха и Де Брюйне! Такой сумасшедший сейчас футбол. Угодить из князей в грязи – запросто.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГЕРМАНИИ И ИСПАНИИ

Реклама

В худшем случае – чего-то похожего. Но все-таки вряд ли. Опять же, Лига наций – не финальная часть Евро. Это почти те же товарищеские матчи. И именно так к ним относятся тренеры Германии и Испании. Рвать жилы против нас соперники не будут. Играть основой – тоже. Но держать свой уровень, ниже которого опускаться не к лицу, конечно же, будут. Если исходить из командных ценников, немцы (925 млн евро) и испанцы (777 млн евро) сейчас все же чуть слабее французов (1,24 млрд евро). Хотя при этом – соответственно на девять и семь голов выше украинцев, которых оценивают в 104 млн евро. Так что нас снова ждет испытание соперниками с другой футбольной планеты.

Испания – Украина / Фото: Reuters

ЧТО ПОМОЖЕТ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 10 И 13 ОКТЯБРЯ

Во-первых, возможное возвращение в сборную, после самоизоляции, игроков "Шахтера".

Во-вторых, болельщики. У сборной Украины, впервые в коронавирусную эпоху, будет "12-й игрок" – на матчах с Германией и Испанией на трибуны НСК "Олимпийский" разрешено пустить 21 тысячу зрителей.

Ну и, как ни крути, Германия с Испанией – все-таки более приоритетные матчи по сравнению с обычным товарняком против Франции. Скорее всего, Шева изначально принес его в жертву ради более успешного выступления в следующих поединках.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

В том, что менее чем через две недели – старт Лиги чемпионов. Главного турнира осени для лидеров сборной. И Шеве нужно хорошенько постараться, чтобы убедить игроков забыть о делах клубных и стопроцентно выложиться в национальной команде.

Реклама

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Читайте также: Кто виноват в разгроме от Франции? Андрей Шевченко!

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ

К сожалению, для нас – ничего хорошего. На ближайший матч котировки следующие: 11.00 – победа Украины, 5.70 – ничья, 1.30 – победа Германии. Иными словами, вероятность выигрыша немцев оценивают в 74 процента, украинцев – всего лишь в 9 процентов. Но дома мы Германии еще ни разу не проигрывали – 0:0, 1:1, 3:3. Парни, может, в этот раз сыграем 4:4, а?

Смотрите обзор матча Франция – Украина (7:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама