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Все игроки "Шахтера" не сыграют с Францией. Шевченко экстренно вызвал в сборную Панькива и Шепелева

5 октября, 09:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" смогут вернуться в расположение национальной команды только после повторного тестирования

Вчера стало известно, что игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом. Также положительный результат ПЦР-теста – в двух работников клуба. В связи с этим "Шахтер" полным составом идет на самоизоляцию, а это означает, что "горняки" не смогут помочь сборной Украины как минимум в ближайшем матче против Франции. Решение об участии футболистов в "Шахтера" в матчах Лиги наций будет принято после повторного тестировани, сообщается на официальном сайте УАФ.

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Поэтому главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко пришлось экстренно искать им замену. Так, в расположение сборной были довызваны голкипер "Александрии" Юрий Панькив и полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев.

Также накануне дебютный вызов в национальную команду получил чемпион мира в составе сборной Украины U-20 защитник черниговской "Десны" Юхим Конопля.

Отметим, что уже сегодня сборная Украины вылетит во Францию, где 7 октября в пригороде Парижа Сен-Дени проведет товарищеский матч против команды Дидье Дешама. 10-го числа наша команда в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций на "Олимпийском" примет Германию, а 13-го в четвертом туре там же сыграет с Испанией. Кстати, мы писали, что болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

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Смотрите, как сборная Украины проигрывала Испании:

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Сборная Украины Лига наций Владимир Шепелев Юрий Панькив

Источник: Сегодня|Спорт

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