Украинский тренер выиграл Суперкубок Беларуси, а победный пенальти забил вратарь

Украинский тренер Роман Григорчук заполучил второй трофей в Беларуси. "Шахтер" из Солигорск, который возглавляет Григорчук, в ранге чемпиона страны принял участие в Суперкубке Беларуси против БАТЭ. И только послематчевые пенальти определили победителя. Ранее впервые за 15 лет "Шахтер" стал чемпионом Беларуси.

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Несмотря на преимущество солигорцев, основное время поединка закончилось вничью 0:0, после чего команда сразу приступили к 11-метровым ударам. И в серии пенальти "Шахтер" оказался немножечко точнее – 5:4. Один из 11-метровых реализовал украинский форвард "Шахтера" Роман Дебелко, а победный забил вратарь солигорцев Александр Гутор.

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Реклама Роман Григорчук / Фото: Шахтер Солигорск

Это первый Суперкубок в истории солигорского клуба и второй трофей Григорчука в Беларуси. Мы также писали, что Григорчук после победы в Беларуси собрался выиграть чемпионат Украины.

Смотрите, как ранее БАТЭ играл в еврокубках

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