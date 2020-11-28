Григорчук, выиграв чемпионат Беларуси, стал уникальным украинцем

Роман Григорчук, под руководством которого солигорский "Шахтер" в субботу выиграл чемпионат Беларуси, стал первым украинским тренером, добывшим "золото" сразу трех стран.
Об этом сообщает Football.ua.
Для 55-летнего Романа Григорчука это уже пятое чемпионство в тренерской карьере. В 2006, 2007 и 2008 году он становился чемпионом Латвии, возглавляя "Вентспилс". В 2019 году украинский наставник стал чемпионом Казахстана, во главе "Астаны". И наконец, сегодня Роман Иосифович стал чемпионом Беларуси.
Из действующих украинских тренеров аналогичного достижения попытается в будущем добиться Сергей Ребров, который в роли наставника дважды становился чемпионом Украины и дважды – чемпионом Венгрии.
Читайте также: Белорусские футболисты отвернулись от государственного флага в поддержку протестов
Напомним, что брестское "Динамо" с Милевским заняло четвертое место в чемпионате Беларуси. Миля объявил, что за команду из Бреста больше не сыграет. Однако карьеру заканчивать не собирается.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк