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Григорчук, выиграв чемпионат Беларуси, стал уникальным украинцем

28 ноября, 18:28

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник солигорского "Шахтера" – первый украинский тренер, выигравший чемпионаты трех стран

Роман Григорчук, под руководством которого солигорский "Шахтер" в субботу выиграл чемпионат Беларуси, стал первым украинским тренером, добывшим "золото" сразу трех стран.

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Об этом сообщает Football.ua.

Для 55-летнего Романа Григорчука это уже пятое чемпионство в тренерской карьере. В 2006, 2007 и 2008 году он становился чемпионом Латвии, возглавляя "Вентспилс". В 2019 году украинский наставник стал чемпионом Казахстана, во главе "Астаны". И наконец, сегодня Роман Иосифович стал чемпионом Беларуси.

Роман Григорчук

Роман Григорчук / Фото: AFP

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Из действующих украинских тренеров аналогичного достижения попытается в будущем добиться Сергей Ребров, который в роли наставника дважды становился чемпионом Украины и дважды – чемпионом Венгрии.

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Напомним, что брестское "Динамо" с Милевским заняло четвертое место в чемпионате Беларуси. Миля объявил, что за команду из Бреста больше не сыграет. Однако карьеру заканчивать не собирается.

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тренер чемпионат Беларуси Роман Григорчук Шахтер Солигорск
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