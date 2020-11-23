"Я продолжаю, Папа": украинский футболист забил гол и трогательно обратился в годовщину смерти отца

Украинский футболист белорусского клуба "Торпедо-БелАЗ" Юрий Габовда забил гол в третьем матче подряд, а последний из них имел для него особенную ценность. Год назад из жизни ушел отец футболиста Виктор, через два дня ему бы исполнилось 65 лет.

"Спасибо Боже. Я продолжаю, Папа. Через 2 дня должен быть твой юбилей 65 лет, сегодня я думал об этом и опять же хотел порадовать тебя, уверен ты все видишь", — написал Габовда на своей странице в Instagram и приложил видео гола.

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Несколько дней назад Юрий разместил еще один трогательный пост, обращаясь к умершему отцу.

"1 год без тебя, Папа. Грустно, больно, безудержные слезы... Ощущение, будто ты просто задержался долго на работе и вот придешь домой и позвонишь мне: "Привет сынок, как прошел твой день, что нового?" Прошел 1 год, на как вчера..., ты ушел от нас не попрощавшись. Говорят, время лечит? — Не правда, время убивает и как воздуха не хватает, с каждым днем ​​понимание того, что уже не услышишь твой голос, не почувствуешь твои крепкие объятия и родительские наставления... Папа, дорогой, дорогой, как трудно отпускать тебя ... Ни дня без слез и мыслей о тебе, я так скучаю и так люблю тебя. Таким искренним, улыбающимся и любимым ты останешься в наших сердцах навсегда. Извини за все, папа ... У нас с тобой такие планы были, я так хотел, чтобы ты всегда гордился мной, твоя радость и счастливый голос для меня всегда были самой большой победой! Я продолжаю бороться с верой в то, что ты видишь и ты счастливый папа там на небесах. Каждый день молю Бога, чтобы позаботился о тебе и принял в свое Царство Господа. Я так хочу много сказать, папа ... Я справлюсь, обещаю, добьюсь тех целей, о которых мы мечтали вместе! Вечная память дорогой Папа. Ты навсегда в наших сердцах. Прощай, папа... навсегда в моем сердце, папа", — написал Юрий.

Габовда начинал свою карьеру в "Карпатах", затем успел поиграть за "Кривбасс", "Таврию", белорусские "Гранит" и "Динамо" Минск, затем вернулся в Украину и выступал за "Рух". Дальше в его карьере был венгерский период: "Бальмазуйварош", "Галадаш", "Дебрецен". А с лета 2020 года он защищает цвета "Торпедо-БелАЗ".

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