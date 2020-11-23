Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Я продолжаю, Папа": украинский футболист забил гол и трогательно обратился в годовщину смерти отца

23 ноября, 11:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юрий Габовда тяжело перенес утрату близкого человека

Украинский футболист белорусского клуба "Торпедо-БелАЗ" Юрий Габовда забил гол в третьем матче подряд, а последний из них имел для него особенную ценность. Год назад из жизни ушел отец футболиста Виктор, через два дня ему бы исполнилось 65 лет.

"Спасибо Боже. Я продолжаю, Папа. Через 2 дня должен быть твой юбилей 65 лет, сегодня я думал об этом и опять же хотел порадовать тебя, уверен ты все видишь", — написал Габовда на своей странице в Instagram и приложил видео гола.

Реклама

Несколько дней назад Юрий разместил еще один трогательный пост, обращаясь к умершему отцу.

"1 год без тебя, Папа. Грустно, больно, безудержные слезы... Ощущение, будто ты просто задержался долго на работе и вот придешь домой и позвонишь мне: "Привет сынок, как прошел твой день, что нового?" Прошел 1 год, на как вчера..., ты ушел от нас не попрощавшись. Говорят, время лечит? — Не правда, время убивает и как воздуха не хватает, с каждым днем ​​понимание того, что уже не услышишь твой голос, не почувствуешь твои крепкие объятия и родительские наставления... Папа, дорогой, дорогой, как трудно отпускать тебя ... Ни дня без слез и мыслей о тебе, я так скучаю и так люблю тебя. Таким искренним, улыбающимся и любимым ты останешься в наших сердцах навсегда. Извини за все, папа ... У нас с тобой такие планы были, я так хотел, чтобы ты всегда гордился мной, твоя радость и счастливый голос для меня всегда были самой большой победой! Я продолжаю бороться с верой в то, что ты видишь и ты счастливый папа там на небесах. Каждый день молю Бога, чтобы позаботился о тебе и принял в свое Царство Господа. Я так хочу много сказать, папа ... Я справлюсь, обещаю, добьюсь тех целей, о которых мы мечтали вместе! Вечная память дорогой Папа. Ты навсегда в наших сердцах. Прощай, папа... навсегда в моем сердце, папа", — написал Юрий.

Габовда начинал свою карьеру в "Карпатах", затем успел поиграть за "Кривбасс", "Таврию", белорусские "Гранит" и "Динамо" Минск, затем вернулся в Украину и выступал за "Рух". Дальше в его карьере был венгерский период: "Бальмазуйварош", "Галадаш", "Дебрецен". А с лета 2020 года он защищает цвета "Торпедо-БелАЗ".

Реклама

Читайте также: Жена из балета Ротару и угрозы 5-летней дочке: все — об украинце, взорвавшем интернет "москальской рожей"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Беларуси Юрий Габовда Торпедо-БелАЗ

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогнозы на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол
"Третий раз получают положительные тесты!" В футбольном "Прикарпатье" – 25 зараженныхФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять