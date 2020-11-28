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Впервые за 15 лет "Шахтер" стал чемпионом Беларуси – с украинским тренером. Миля – четвертый

28 ноября, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Романа Григорчука вырвала решающую победу в добавленное время

Драматической развязкой сегодня завершился очередной чемпионат Беларуси, в котором выступает несколько украинских футболистов. Золотые медали удалось добыть солигорскому "Шахтеру", который вырвал крайне необходимую победу над "Минском" в добавленное время! Причем, "горняки" стали чемпионами впервые с 2005 года, а руководит ими украинский тренер Роман Григорчук. В начале сентября белорусский "Шахтер" назначил нового украинца главным тренером.

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По ходу встречи с минчанами "Шахтер" проигрывал 0:1 и 1:2, но сумел сравнять счет на 72-й минуте, а затем вырвать три очка в добавленное время. Помогло удаление в составе гостей, после чего на 92-й минуте Бегунов вывел команду Григорчука вперед, а на 98-й Архипов поставил золотую точку – 4:2. Перед этим "шахтеров" возглавлял бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

Ранее Григорчук дебютировал суперпобедой в Беларуси.

"Шахтеру" на одно очко обошел БАТЭ: коллектив из Борисова в последнем туре не сумел обыграть минское "Динамо" (0:0). Прошлогодний чемпион, брестское "Динамо", заняло четвертое место, победив сегодня "Неман" – 3:1. Бывшие игроки сборной Украины – защитник Евгений Хачериди и форвард Артем Милевский – вышли в стартовом составе. Миля забил мяч, получил желтую карточку и объявил, что за команду из Бреста больше не сыграет. Однако карьеру заканчивать не собирается.

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