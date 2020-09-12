Украинский тренер Григорчук дебютировал суперпобедой в Беларуси

Сменщик Вернидуба начал свою работу в солигорском "Шахтере" с разгрома "Витебска"

Солигорский "Шахтер" провел дебютный матч под руководством украинского тренера Романа Григорчука. На своем поле "горняки" разгромили "Витебск" со счетом 5:0, добыв свою самую крупную победу в нынешнем сезоне. Она помогла "Шахтеру" удержать лидерство в чемпионате Беларуси, опережая по дополнительным показателям БАТЭ.

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"Мы выиграли с хорошим результатом, неплохо играли, так что плюсы были сегодня. Плюсов было намного больше, чем минусов", – передает слова Романа Григорчука после победы над "Витебском" "Прессбол"

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

"Шахтер" Солигорск – "Витебск" – 5:0

Голы: Иванович, 20, Будул, 24, Кендыш, 53, Архипов, 77, Яхшибоев, 88

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Напомним, неделю назад Роман Григорчук возглавил "Шахтер" Солигорск, сменив Юрия Вернидуба. По официальной версии, последний ушел в связи с семейными обстоятельствами. По неофициальным же данным, из-за конфликта со спортдиректором белорусского клуба Александром Рехвиашвили по поводу трансферной политики.

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