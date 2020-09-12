Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинский тренер Григорчук дебютировал суперпобедой в Беларуси

12 сентября, 22:03

Олег Люлька Олег Люлька

Сменщик Вернидуба начал свою работу в солигорском "Шахтере" с разгрома "Витебска"

Солигорский "Шахтер" провел дебютный матч под руководством украинского тренера Романа Григорчука. На своем поле "горняки" разгромили "Витебск" со счетом 5:0, добыв свою самую крупную победу в нынешнем сезоне. Она помогла "Шахтеру" удержать лидерство в чемпионате Беларуси, опережая по дополнительным показателям БАТЭ.

Реклама

Читайте также: "В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанку

"Мы выиграли с хорошим результатом, неплохо играли, так что плюсы были сегодня. Плюсов было намного больше, чем минусов", – передает слова Романа Григорчука после победы над "Витебском" "Прессбол"

Роман Григорчук

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

"Шахтер" Солигорск – "Витебск" – 5:0
Голы: Иванович, 20, Будул, 24, Кендыш, 53, Архипов, 77, Яхшибоев, 88

Реклама

Реклама

Напомним, неделю назад Роман Григорчук возглавил "Шахтер" Солигорск, сменив Юрия Вернидуба. По официальной версии, последний ушел в связи с семейными обстоятельствами. По неофициальным же данным, из-за конфликта со спортдиректором белорусского клуба Александром Рехвиашвили по поводу трансферной политики.

Смотрите, какие курьезы случаются в чемпионате Беларуси

Беларусь. Футболист застрял в щите Видео: Беларусь 5

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

витебск видео голов чемпионат Беларуси Роман Григорчук Шахтер Солигорск
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять