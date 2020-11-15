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Белорусские футболисты отвернулись от государственного флага в поддержку протестов

15 ноября, 15:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игроки команды "Молодечно" почтили память погибшего соотечественника

В белорусских городах продолжаются выступления против фальсификации выборов президента и жестокости силовых структур. Периодически к ним присоединяются и люди спорта. Недавно жена задержанного в Беларуси атлета кричала на силовиков, которые заслужили смертную казнь.

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Правда, многие спортсмены предпочитают отмалчиваться. На днях тренер белорусской гандбольной команды раскритиковал звезд за отсутствие позиции: "Нет яиц у футболистов. Чужие не вставишь". Однако есть и яркие противоположные случаи. Перед началом футбольного матча второй лиги с петриковским "Шахтером" игроки "Молодечно" во время исполнения государственного гимна повернулись спиной к флагу Беларуси.

Об этом сообщило издание NextaNews.

А после стартового свистка футболисты заложили руки за спину и стояли на протяжении 30 секунд. Таким образом они почтили память умершего накануне от травм соотечественника.

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Как известно, в Минске умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами. Врачи оценили его состояние как очень тяжелое, и вскоре он умер.

На прошлой неделе на протестах в Минске задержали еще двух знаменитых белорусских спортсменов.

Смотрите, как сборные Румынии и Беларуси выдали результативный товарищеский матч:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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