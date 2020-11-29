Григорчук после победы в Беларуси собрался выиграть чемпионат Украины. Неясно, с кем

Украинский тренер привел солигорский "Шахтер" к золотым медалям впервые за 15 лет

Вчера впервые за 15 лет солигорский "Шахтер" стал чемпионом Беларуси. Команду возглавляет украинский тренер Роман Григорчук, который по ходу сезона принял эстафету у соотечественника Юрия Вернидуба. Теперь 55-летний специалист строит новые амбициозные планы.

Реклама

Григорчук хотел бы вернуться на родину, выиграть здесь чемпионат и пробиться в Лигу чемпионов. Об этом он рассказал телеканалу "Футбол" , отметив трудности завоевания "золота" в Беларуси.

О решающей победе в чемпионате Беларуси в последнем туре:

"В игре присутствовала драма. Мы дважды по ходу матча проигрывали и смогли вырвать победу. Забили на последних минутах напряженной игр – и это очень здорово. Радость была просто неимоверная. 15 лет этот клуб не выигрывал золотые медали. Для всех болельщиков и руководства это была долгожданная победа. Была серьезная борьба за первое место: пять-шесть команд боролись за золотые медали. Поэтому было интересно и сложно".

Об общении с прежним наставником Юрием Вернидубом:

"Мы свяжемся с Вернидубом. В такие моменты нужно спокойно созвониться и поговорить. Нам есть, что сказать друг другу. Такой телефонный разговор обязательно состоится".

О следующей цели:

"Я мечтаю вернуться в Украину и выиграть с командой чемпионство. А также хочу попасть с командой в группу Лиги чемпионов".

Интересно, правда, с каким клубом в Украине тренер хочет продолжить свою работу. Читайте о том, что Григорчук выиграл чемпионат Беларуси и стал уникальным украинским тренером.

Смотрите, как сборная Румынии обыграла Беларусь со счетом 5:3.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама