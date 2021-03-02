Український тренер виграв Суперкубок Білорусі, а переможний пенальті забив воротар

Український тренер Роман Григорчук здобув другий трофей в Білорусі. "Шахтар" з Солігорська, який очолює Григорчук, в ранзі чемпіона країни взяв участь в Суперкубку Білорусі проти БАТЕ. І тільки післяматчеві пенальті визначили переможця. Раніше вперше за 15 років "Шахтар" став чемпіоном Білорусі.

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Незважаючи на перевагу солігорців, основний час поєдинку закінчився внічию 0:0, після чого команда відразу приступили до 11-метрових ударів. І в серії пенальті "Шахтар" виявився трішечки точніше – 5:4. Один з 11-метрових реалізував український форвард "Шахтаря" Роман Дебелко, а переможний забив воротар солігорців Олександр Гутор.

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Реклама Роман Григорчук / Фото: Шахтер Солигорск

Це перший Суперкубок в історії солігорського клубу і другий трофей Григорчука в Білорусі. Ми також писали, що Григорчук після перемоги в Білорусі зібрався виграти чемпіонат України.

Дивіться, як раніше БАТЕ грав в єврокубках

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