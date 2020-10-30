Украинский легионер "Гента" признан худшим в матче Лиги Европы

Яремчук не реализовал пенальти и был заменен по ходу второго тайма

Украинский нападающий Роман Яремучук стал главным неудачником матча "Гента" в Лиге Европы. Вице-чемпион Бельгии разгромно уступил "Хоффенхайму" (1:4) во втором туре группового этапа, а сам Яремчук не реализовал пенальти еще при счете 0:0, что могло полностью изменить ход поединка.

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Украинец отыграл 69 минут и был заменен, когда его команда уступала 0:2. Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore оценили игру Яремчука всего в 6,1 балла, наградив званием худшего игрока встречи. Такой же низкий балл получил другой игрок атаки "Гента" Осман Букари.

"Гент" проиграл второй матч в Лиге Европы и занимает последнее место в группе с "Хоффенхаймом", "Црвеной Звездой" и "Слованом".

В текущем сезоне форвард сборной Украины провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

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