Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинский легионер "Гента" признан худшим в матче Лиги Европы

30 октября, 09:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Яремчук не реализовал пенальти и был заменен по ходу второго тайма

Украинский нападающий Роман Яремучук стал главным неудачником матча "Гента" в Лиге Европы. Вице-чемпион Бельгии разгромно уступил "Хоффенхайму" (1:4) во втором туре группового этапа, а сам Яремчук не реализовал пенальти еще при счете 0:0, что могло полностью изменить ход поединка.

Реклама

Украинец отыграл 69 минут и был заменен, когда его команда уступала 0:2. Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore оценили игру Яремчука всего в 6,1 балла, наградив званием худшего игрока встречи. Такой же низкий балл получил другой игрок атаки "Гента" Осман Букари.

"Гент" проиграл второй матч в Лиге Европы и занимает последнее место в группе с "Хоффенхаймом", "Црвеной Звездой" и "Слованом".

В текущем сезоне форвард сборной Украины провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

В тренде
Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

Читайте также: Супруга основного форварда сборной Украины расстегнула пиджак на голом теле

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге наций
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге нацийФутбол
"Динамо" – "Ювентус": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорога
Зинченко завалил жену подарками: Седан показала миньона и единорогаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять