Скрипник рассказал, за что нужно бросить камень в огород "Зари" после неудачи с "Брагой"

Тренер луганчан не понимает, почему его команда включилась в игру лишь после того, как уже пропустила два мяча

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник назвал две причины поражения луганчан от "Браги" 1:2 в поединке второго тура группового раунда Лиги Европы, который состоялся в Запорожье. Напомним, "Заря" пропустила два мяча за первые 11 минут, а сама поразить ворота португальцев сумела лишь раз, перед финальным свистком.

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Первая причина. "В первой пятиминутке "остались" в раздевалке, а не вышли на поле. Единственный камень в наш огород – почему включились после 0:2, а не с первых минут".

Вторая причина. "Проиграли очень хорошей команде, техничной. Наши ресурсы и "Браги" – в этом мы уступаем. Качество соперника было выше. То, что проходит в УПЛ, не проходит в Лиге Европы, а сразу наказывается острым моментом или голом", – признал в эфире программы "Шлях до Гданська" на телеканале "Футбол 1" тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Отметим, что аналитики Transfermarkt оценивают состав "Браги" в 95 млн евро, а "Зари" – в 17 млн евро.

Реклама Виктор Скрипник / Фото: Reuters В тренде "Заря" проиграла "Браге" и застряла на последнем месте в Лиге Европы

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Напомним, после двух туров "Заря" с нулем очков и разницей мячей 1:5 делит последнее место в группе Лиги Европы с греческим клубом АЕК, который будет соперником луганчан в двух следующих матчах 5 и 26 ноября.

Обзор матча "Заря" – "Брага" (1:2)

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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