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Украинец Яремчук вошел в ТОП-5 бомбардиров бельгийского клуба за последние 40 лет

3 ноября, 09:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Нападающий защищает цвета "Гента" с 2017 года

Украинский нападающий Роман Яремчук вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров бельгийского "Гента" за последние 40 лет. Накануне Яремчук оформил хет-трик в матче против "Васланд-Беверена" (4:1) в чемпионате страны.

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С момента перехода в бельгийский клуб в 2017 году украинец успел провести за "буйволов" 122 матча, забить 45 мячей и сделать 12 результативных передач. Если перевести в минуты, то Яремчук забивает каждые 199 минут (чуть меньше, чем один гол в двух матчах).

ТОП-5 бомбардиров Гента с 1980 года:

  • 1. Эрик Вискал (1990 – 1995) – 57 голов
  • 2. Лоран Депуатр (2014 – …) – 48
  • 3. Эрвин Вандерберг (1990 – 1994) – 47
  • 4. Александрос Какламанос (2000 – 2003) – 46
  • 5. Роман Яремчук (2017 – …) – 45

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории "Гента" является нападающий Морис Виллемс. В период с 1952 по 1962 год он наколотил за команду 185 голов.

Смотрите, как Яремчук не забил заработанный им же пенальти в Лиге Европы:

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чемпионат Бельгии Роман Яремчук гент

Источник: Сегодня|Спорт

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