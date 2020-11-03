Украинец Яремчук вошел в ТОП-5 бомбардиров бельгийского клуба за последние 40 лет

Украинский нападающий Роман Яремчук вошел в ТОП-5 лучших бомбардиров бельгийского "Гента" за последние 40 лет. Накануне Яремчук оформил хет-трик в матче против "Васланд-Беверена" (4:1) в чемпионате страны.
С момента перехода в бельгийский клуб в 2017 году украинец успел провести за "буйволов" 122 матча, забить 45 мячей и сделать 12 результативных передач. Если перевести в минуты, то Яремчук забивает каждые 199 минут (чуть меньше, чем один гол в двух матчах).
ТОП-5 бомбардиров Гента с 1980 года:
- 1. Эрик Вискал (1990 – 1995) – 57 голов
- 2. Лоран Депуатр (2014 – …) – 48
- 3. Эрвин Вандерберг (1990 – 1994) – 47
- 4. Александрос Какламанос (2000 – 2003) – 46
- 5. Роман Яремчук (2017 – …) – 45
Отметим, что лучшим бомбардиром в истории "Гента" является нападающий Морис Виллемс. В период с 1952 по 1962 год он наколотил за команду 185 голов.
Смотрите, как Яремчук не забил заработанный им же пенальти в Лиге Европы:
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