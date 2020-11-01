Прорвало! Яремчук забил три мяча за 15 минут

Украинского нападающего "Гента" Романа Яремчука прорвало. После проигранного матча Лиги Европы с "Хоффенхаймом" (1:4), в котором Яремчук не реализовал пенальти и был признан худшим футболистом встречи, Роман выдал невероятную игру против "Васланд-Беверена" в чемпионате Бельгии.

Реклама

"Гент" выиграл у "Васланд-Беверена" на выезде 4:1, а Роман Яремчук оформил хет-трик, забив три мяча в ворота соперника за 15 минут – с 29-й по 44-ю. Украинец мог оказаться даже с покером, но еще один его гол был отменен арбитром из-за фола в атаке.

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

Отметим, что в этом поединке за "Гент" не играл Игорь Пластун. Защитник сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на смоизоляцию вместе с еще двумя игроками команды – Андреасом Ханче-Ольсеном и Джорданом Ботакой.

В тренде "Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

Реклама

Напомним, ранее в квалификации Лиги чемпионов "Гент" проиграл "Динамо", а Яремчук, получив травму в домашнем матче, пропустил ответный поединок в Киеве.

Также мы писали о новом рейтинге самых дорогих футболистов Украины. Роман Яремчук, которого оценивают в 9,5 миллиона евро, занимает в нем пятое место.

Смотрите, как Яремчук не забил заработанный им же пенальти в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама