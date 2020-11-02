Партнеры Яремчука по "Генту" забрали для него у судьи мяч

Первый день ноября запомнится яркими моментами форварду бельгийского "Гента" Роману Яремчуку. Его команда в чемпионате Бельгии разгромила "Беверен", а сам Яремчук забил три мяча за 15 минут. Причем, после первого тайма чемпионы выигрывали уже со счетом 4:0.

Реклама

Добавить положительных эмоций Роману партнеры решили уже после финального свистка, когда принесли ему игровой мяч, выпросив его у судьи. Радостные футболисты "Гента" поздравили нашего нападающего, после чего сделали групповое фото.

Позже Яремчук поделился впечатлениями с изданием Belgium Soccer:

"Этот хет-трик важен и для меня, и для клуба, потому что мы знаем, в какой ситуации находимся. Наше место – в ТОП-4, мы – сильная команда. Забивать – моя работа, хочу делать это еще чаще. После матча партнеры по команде вручили мне мяч, это был приятный момент".

А вот на прошлой неделе украинского легионера "Гента" признали худшим в матче Лиги Европы.

Реклама

Вспомним, как Роман получил травму в матче квалификации Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама