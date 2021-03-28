Українська
$ 27,97
33,03

Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира

Воскресенье, 28 марта
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украина

21:45

Финляндия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня в Европе проходят 15 поединков квалификации футбольного мундиаля. Узнавайте расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье. Сборная Украины в своей второй игре принимает соперников из Финляндии на НСК "Олимпийский в Киеве.

Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с искрометными комментариями, яркими фотографиями и видео самых интересных моментов дуэли.

Украина – Финляндия

Реклама

Расклады перед боем. Подопечные Андрея Шевченко воодушевлены ничьей во Франции, но сегодня их ждет очень непростой соперник. Свою силу финны показали, впервые в истории пробившись в финальную часть чемпионата Европы (пусть там и увеличилось число участников). А в первом туре скандинавы дали бой сборной Боснии и Герцеговины и взяли в гостях одно очко – 2:2. Смотрите обзор того поединка.

Украинцы же попытаются вспомнить вкус побед. Ведь в последних трех встречах наши проиграли Польше и Германии и разошлись мировой с французами. При этом, напомним, Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную из-за травмы.

В личных встречах в отборе на чемпионат мира-2018 "сине-желтые" дважды побеждали, но оба раза с минимальной разницей в счете. В Одессе – 1:0, в гостях – 2:1. Вспомним, как это было в Тампере в июне 2017-го.

Судья матча – румын Иштван Ковач. С нашей сборной он пересекался лишь осенью 2014 года, когда в товарищеской встрече подопечные Михаила Фоменко обыграли Молдову – 1:0.

Звезда соперника

Наибольшее внимание у команды Финляндии привлекает к себе форвард Теему Пукки, которому завтра исполнится 31 года. И пусть игрок "Норвича" выступает лишь во втором английском дивизионе, его 22 гола в 34 играх этого сезона за клуб не могут не впечатлять. К тому же в квалификации Евро-2020 парень установил исторический рекорд сборной по голам в отборочном турнире, 10 раз расписавшись в воротах соперников. Ранее он выступал за "Севилью", "Шальке", "Селтик" и "Брондбю".

Прогнозы

Букмекерские конторы отдают преимущество сборной Украины, хотя и не явное. Коэффициент на победу хозяев – около 1.70, на гостей – 5.80, на ничью – 3.75. В поединке забьют, скорее всего, не более двух мячей.

Самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 5.80), 2:0 (7.00) и 1:1 (7.30). Самый вероятный автор гола – Роман Яремчук (коэф. – 3.00). На Пукки можно поставить за 4.00.

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Где смотреть

На украинском телевидении матч в прямом эфире покажут два канала: общенациональный "Украина" и специализированный "Футбол 1". Начало трансляции – в 21:35. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Читайте также: Роналду в матче Сербия – Португалия выбросил капитанскую повязку.

Смотрите, как украинцы начали отбор на стадионе в Сен-Дени:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол онлайн трансляция Сборная Украины где смотреть чемпионат мира сборная Финляндии отборочный турнир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять