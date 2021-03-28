Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира

Сегодня в Европе проходят 15 поединков квалификации футбольного мундиаля. Узнавайте расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье. Сборная Украины в своей второй игре принимает соперников из Финляндии на НСК "Олимпийский в Киеве.

Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с искрометными комментариями, яркими фотографиями и видео самых интересных моментов дуэли.

Украина – Финляндия

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Расклады перед боем. Подопечные Андрея Шевченко воодушевлены ничьей во Франции, но сегодня их ждет очень непростой соперник. Свою силу финны показали, впервые в истории пробившись в финальную часть чемпионата Европы (пусть там и увеличилось число участников). А в первом туре скандинавы дали бой сборной Боснии и Герцеговины и взяли в гостях одно очко – 2:2. Смотрите обзор того поединка.

Украинцы же попытаются вспомнить вкус побед. Ведь в последних трех встречах наши проиграли Польше и Германии и разошлись мировой с французами. При этом, напомним, Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную из-за травмы.

В личных встречах в отборе на чемпионат мира-2018 "сине-желтые" дважды побеждали, но оба раза с минимальной разницей в счете. В Одессе – 1:0, в гостях – 2:1. Вспомним, как это было в Тампере в июне 2017-го.

Судья матча – румын Иштван Ковач. С нашей сборной он пересекался лишь осенью 2014 года, когда в товарищеской встрече подопечные Михаила Фоменко обыграли Молдову – 1:0.

Звезда соперника

Наибольшее внимание у команды Финляндии привлекает к себе форвард Теему Пукки, которому завтра исполнится 31 года. И пусть игрок "Норвича" выступает лишь во втором английском дивизионе, его 22 гола в 34 играх этого сезона за клуб не могут не впечатлять. К тому же в квалификации Евро-2020 парень установил исторический рекорд сборной по голам в отборочном турнире, 10 раз расписавшись в воротах соперников. Ранее он выступал за "Севилью", "Шальке", "Селтик" и "Брондбю".

Прогнозы

Букмекерские конторы отдают преимущество сборной Украины, хотя и не явное. Коэффициент на победу хозяев – около 1.70, на гостей – 5.80, на ничью – 3.75. В поединке забьют, скорее всего, не более двух мячей.

Самые популярные счета – 1:0 (коэф. – 5.80), 2:0 (7.00) и 1:1 (7.30). Самый вероятный автор гола – Роман Яремчук (коэф. – 3.00). На Пукки можно поставить за 4.00.

Роман Яремчук / Фото: Reuters

Где смотреть

На украинском телевидении матч в прямом эфире покажут два канала: общенациональный "Украина" и специализированный "Футбол 1". Начало трансляции – в 21:35. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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Смотрите, как украинцы начали отбор на стадионе в Сен-Дени:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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