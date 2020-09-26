УЕФА изменил формат Юношеской лиги УЕФА. Матчи начнутся только в следующем году

Украину в турнире будут представлять молодежные команды донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо"

В связи с пандемией коронавируса УЕФА изменил формат Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/21 годов. Турнир в этом сезоне будет проводиться по олимпийской системе – матчи на выбывание, и будет стартовать со стадии 1/32 финала.

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Матчи начнутся в марте 2021 года. Больше подробностей станет известно после того, как детали будут утверждены Исполнительным комитетом УЕФА, сообщается на официальном сайте "Динамо".

Напомним, ранее турнир проводился в формате двух путей – Пути Лиги чемпионов, который копировал групповую стадию Лиги чемпионов, и Пути чемпионов национальных стран, которые сражались в формате плей-офф. На весенних, финальных стадиях эти пути объединялись.

В новом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА Украину представят молодежные команды донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Напомним, что в предыдущем сезон победителем Юношеской лиги УЕФА стал мадридский "Реал" под руководством легендарного нападающего Рауля. Молодежь "Королевского клуба" обыграла своих одногодок из португальской "Бенфики" – 3:2.

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