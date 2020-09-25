УЕФА поздравил украинского обладателя "Золотого мяча" с юбилеем

Сегодня еще один круглый юбилей отмечает знаменитый украинский форвард Игорь Беланов. Лучшему футболисту Европы 1986 года исполняется 60 лет. Прославился он во времена выступлений за "Динамо" и сборную СССР в 1985-1990 гг. Ранее Беланов поздравил Блохина с днем рождения.
Свои поздравления юбиляру направил и сайт УЕФА через сообщение на своей страничке в Twitter.
С киевской командой Игорь выигрывал Кубок обладателей Кубков в 1986 году, доходил до полуфинала Кубка чемпионов в 1987-м, становился чемпионом СССР 1985 и 1986 гг. В составе союзной сборной Беланов играл в 1/8 финала чемпионата мира против бельгийцев. В том матче из-за ошибок судейской бригады наши проиграли в дополнительное время, а нападающий сделал хет-трик. В 1988 году сборная СССР, составленная преимущественно из динамовцев, взяла "серебро" чемпионата Европы.
После не слишком удачных выступлений в Германии Игорь в середине 1990-х завершал карьеру в "Черноморце" и мариупольском "Металлурге". Сейчас является организатором детского турнира своего имени.
Напомним, Месси обошел ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" на 1%.
Смотрите, как еще один обладатель "Золотого мяча", Олег Блохин, передвигался на инвалидной коляске:
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