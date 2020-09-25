УЕФА поздравил украинского обладателя "Золотого мяча" с юбилеем

Одесситу Игорю Беланову, который блистал в киевском "Динамо", исполнилось 60 лет

Сегодня еще один круглый юбилей отмечает знаменитый украинский форвард Игорь Беланов. Лучшему футболисту Европы 1986 года исполняется 60 лет. Прославился он во времена выступлений за "Динамо" и сборную СССР в 1985-1990 гг. Ранее Беланов поздравил Блохина с днем рождения.

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Свои поздравления юбиляру направил и сайт УЕФА через сообщение на своей страничке в Twitter.

С киевской командой Игорь выигрывал Кубок обладателей Кубков в 1986 году, доходил до полуфинала Кубка чемпионов в 1987-м, становился чемпионом СССР 1985 и 1986 гг. В составе союзной сборной Беланов играл в 1/8 финала чемпионата мира против бельгийцев. В том матче из-за ошибок судейской бригады наши проиграли в дополнительное время, а нападающий сделал хет-трик. В 1988 году сборная СССР, составленная преимущественно из динамовцев, взяла "серебро" чемпионата Европы.

После не слишком удачных выступлений в Германии Игорь в середине 1990-х завершал карьеру в "Черноморце" и мариупольском "Металлурге". Сейчас является организатором детского турнира своего имени.

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Напомним, Месси обошел ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" на 1%.

Смотрите, как еще один обладатель "Золотого мяча", Олег Блохин, передвигался на инвалидной коляске:

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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