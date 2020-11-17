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У Украины нет еще одной команды, которая завтра сможет играть против Швейцарии

17 ноября, 19:39

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь судьбу матча 6-го тура Лиги наций решит УЕФА

Заключительный матч групповой стадии Лиги наций Швейцария – Украина отменен. Встреча должна была состояться сегодня в 21:45 в городе Люцерн. Но после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн Роджер Харстолл решил не только отменить матч, но и закрыть всю сборную Шевченко на карантин. Украине, правда, предложили сыграть завтра, но совсем другими игроками, которые не контактировали с основным составом.

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В свою очередь Украинская ассоциация футбола подтвердила УЕФА, что у нее нет другой команды, то есть подходящих игроков, чтобы провести матч против Швейцарии в Лиге наций сегодня или завтра. Об этом сообщает сайт УЕФА. Теперь решением этой проблемы будут заниматься в контрольно-дисциплинарном и этическом комитете УЕФА, который и вынесет вердикт по матчу.

Украина – Швейцария

Украина – Швейцария / Фото: Reuters

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Матч Швейцария – Украина отменен. Онлайн событий
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Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант – результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные тесты на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, сдали также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове

Все подробности в спецтеме Лига наций

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