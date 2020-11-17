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Почему сборную Украины закрыли на карантин и только двое могут передвигаться: ответ врача

17 ноября, 16:39

Елена Павлова Елена Павлова

Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл считает, что защищает команду Шевченко

Заключительный поединок Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменен. Команды должны были выйти на поле сегодня в 21:45. Однако после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн Роджер Харстолл решил не только отменить матч, но и закрыть всю сборную Шевченко на карантин. Доктор считает, что другие украинские игроки уже могут носить вирус, но тесты еще ничего не показывают на ранних стадиях.

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"Девять человек из делегации Украины заразились за четыре дня. При таком неконтролируемом распространении риск появления новых, еще не обнаруженных инфицированных людей слишком высок. Карантин должен защищать как ваших товарищей по команде, так и команду противника", – цитирует кантонского врача Роджера Харстолла Tages-Anzeiger.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

Таким образом, с эпидемиологической точки зрения у Харстолла не было выбора, и он приказал украинскую делегацию из 40 человек поместить на карантин. Как сообщает издание, только Жуниор Мораес и Сергей Кривцов, которые уже перенесли инфекцию в своем клубе "Шахтер", по-прежнему могут свободно передвигаться.

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Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант – результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные тесты на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, сдали также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили. Как и всей украинской команде, которую они отправили на карантин.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове

Все подробности в спецтеме Лига наций

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