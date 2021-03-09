Тренер, нюхавший свои гениталии в прямом эфире, покинет сборную Германии

Йоахим Лев не будет дорабатывать свой контракт и оставит Бундестим уже после финальной части Евро

61-летний наставник сборной Германии Йоахим Лев, ставший вторым после Жозе Моуринью в рейтинге лучших тренеров века, покинет свой пост летом 2021 года после завершения финальной части Евро.

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Контракт специалиста действовал до финиша мирового первенства-2022 в Катаре, но Лев решил досрочно разорвать соглашение. Немецкий футбольный союз принял его отставку.

"Делаю этот шаг сознательно. Полон гордости и огромной благодарности. В то же время очень мотивирован перед Евро", – цитирует Лева сайт Немецкого футбольного союза

Йоахим Лёв / Фото: AFP

Напомним, что Йоахим Лев возглавил сборную Германии в августе 2006 года. Под его руководством немцы выиграли ЧМ-2014, взяли бронзовые медали ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016, а также завоевали "серебро" Евро-2008.

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Правда, многие запомнили Йоахима не по выступлениям его команды, а по его поведению на Евро-2016 во Франции. Во время матча с Украиной, выигранного Германией 2:0, Лев трогал свои гениталии, а затем нюхал пальцы. Это попало в трансляцию.

Смотрите, как Германия Лева играла с Украиной в Лиге наций

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