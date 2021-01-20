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В сборной Украины новый тренер – итальянец, работавший в "Реале"

20 января, 12:15

Олег Люлька Олег Люлька

Ассистентом Андрея Шевченко стал 32-летний Луиджи Ночентини

В тренерском штабе сборной Украины перед финальной частью Евро, которая пройдет с 11 июня по 11 июля, появился новичок. Помощником Андрея Шевченко стал 32-летний итальянец Луиджи Ночентини, который в прошлом году работал ассистентом тогдашнего наставника "Днепра-1" Дмитрия Михайленко.

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Ночентини станет тренером-аналитиком сборной Украины. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко в интервью каналу "Футбол 1".

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Отметим, что Ночентини имеет опыт работы в скаутской службе мадридского "Реала", также этот специалист по технико-тактической аналитике сотрудничал с Маурицио Сарри в "Эмполи" и "Наполи".

Луиджи Ночентини
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Луиджи Ночентини / Фото: УАФ

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Среди обязанностей итальянца будет наблюдение за кандидатами в национальную и молодежную сборных, а также координация подготовки всех юношеских сборных Украины.

Ранее Павелко заявил, что"Украина выиграет в суде дело у Швейцарии".

Смотрите, как сборная Украины обыгрывала в Лиге наций Испанию

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тренер Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 Луиджи Ночентини
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