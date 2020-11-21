"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": прогноз комментатора на битву Моуринью и Гвардиолы

В субботу, 21 ноября, в Лондоне состоится один из главных матчей девятого тура Премьер-лиги Англии. "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити". Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Многообещающий поединок английской Премьер-лиги, встреча Моуриньо и Гвардиолы! "Шпоры" набрали неплохой ход, проиграв в чемпионате только раз, в первом туре, и имеют серию из семи туров без поражений, занимая второе место. Правда, календарь АПЛ у них сейчас будет ох как непрост – "Сити", "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" в следующих пяти матчах. Среди потерь – Танганга и Ламела из-за травм и Доэрти из-за коронавируса.

"МанСити" провел на игру меньше, но располагается аж на десятом месте, уступая лидеру шесть очков. И хоть команда Гвардиолы не проигрывает девять матчей кряду, в чемпионате они стабильно чередуют победы с ничьими. Причем победы, в основном, добывают минимальные, что на них не похоже. Кадровых потерь после паузы ФИФА немало – Акэ и Стерлинг, еще не успели восстановиться с октября Агуэро, Фернандиньо и Менди. Хотя, несмотря на это, кадровый запас у "горожан" все равно весьма неплох. Хочется надеяться, что Зинченко получит игровую практику.

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Нет сомнений, что нас ждет боевой поединок, максимально принципиальный и важный с турнирной точки зрения для обеих команд. Думаю, точно обе команды забьют, но, скорее всего, будет "тотал меньше" 3.0.

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