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После штурма самолета Месси в Барселоне он собрался в "МанСити" зимой. Названа сумма отступных

19 ноября, 16:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский форвард готов уйти к бывшему тренеру, Гвардиоле, уже в ближайшее трансферное окно

Похоже, пребывание Лионеля Месси в "Барселоне" завершается совсем не так, как ему хотелось бы. Прибытие суперзвезды в Испанию из Аргентины, где он выступал за сборную, завершилось скандалом. Прямо в аэропорту Барселоны на борт личного самолета 33-летнего футболиста ворвалась налоговая служба. Сам игрок назвал случившееся сумасшествием.

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Об инциденте сообщило сегодня британское издание The Sun.

Налоговики явились непрошенными гостями на борт самолета и потребовали у Месси и экипажа предоставить документацию. Затем, при прохождении таможни, Лионель должен был заплатить некий налог.

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После этого Лео коротко бросил журналистам, что устал быть постоянной причиной проблем "Барселоны". После того, как "Манчестер Сити" подписал новый контракт с Гвардиолой, аргентинец готов к переходу в "Манчестер Сити". Причем пишут, что трансфер Месси может состояться уже зимой.

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Поскольку контракт у звезды истекает летом, то он может перейти в любой клуб абсолютно бесплатно. Чтобы получить за Лионеля хотя бы что-то, каталонцы могут продать его зимой. И если раньше говорили, что "Барселона" отпустит Месси только за баснословные 700 миллионов, то теперь цена резко упадет.

Сам футболист после летнего скандала, когда он хотел уйти, теперь уже не забудет об истечении контракта. Так что с учетом всех обстоятельств "МанСити" готов отдать "Барсе" за парня 55-60 миллионов евро. Имея долги порядка 500 миллионов, каталонцы попытаются выбить больше, но свой шанс, похоже, они упустили.

Смотрите, как Лионель забивал в ворота киевского "Динамо" в Лиге чемпионов:

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