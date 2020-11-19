"Манчестер Сити" подписал новый контракт с Гвардиолой. На очереди – Месси

Приоритетом для Хосепа будет выигрыш "заколдованной" для "горожан" Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт со своим нынешним клубом, несмотря на слухи о возможном уходе в "Ювентус" и другие команды. Новое соглашение "Сити" с испанским специалистом, получающим 22 млн евро в год, рассчитано на два сезона – до лета 2023 года.

Реклама

Читайте также: Полузащитник "Шахтера" рассказал, почему его не купил "Манчестер Сити"

"Продление контракта Пепа – естественный шаг в путешествии, которое развивается уже на протяжении многих лет", – заявил официальному сайту клуба председатель правления "Манчестер Сити" Халдун Мубарак.

Отметим, что Гвардиола работает в "Манчестер Сити" уже пятый сезон – дольше, чем в "Барселоне" (четыре года) и "Баварии" (три года).

Реклама

Под его руководством "горожане" дважды стали чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше Премьер-лиги, а также завоевали Кубок, два Суперкубка страны и три Кубка лиги.

Правда, в Лиге чемпионов "горожане" с Гвардиолой пока никак не могут преодолеть стадию 1/4 финала, трижды кряду вылетев на этом этапе. Выигрыш этого пока что "заколдованного" для манкунианцев турнира будет главной целью "переподписанного" Пепа, в достижении которой ему будет помогать и украинский легионер "Сити" Александр Зинченко.

Читайте также: Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона"

Как отмечает британский таблоид The Sun, сохранение у руля команды Гвардиолы должно помочь "Манчестер Сити" заполучить в скором времени и Лионеля Месси, который в минувшее трансферное окно уже был близок к переходу к Пепу, но все-таки остался в Каталонии.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама