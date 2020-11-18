Полузащитник "Шахтера" рассказал, почему его не купил "Манчестер Сити"

Успехи "Шахтера" на европейской арене привлекают внимание к его игрокам. 21-летний атакующий полузащитник Манор Соломон уже успел отметиться несколькими важными голами и участием в громких победах "горняков" и подумывает о переходе в топ-чемпионат. Впрочем, оказаться в Англии он мог и раньше.

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Недавно полузащитник "Шахтера" по религиозным причинам пропустил матч с "Олимпиком".

Соломон рассказал об интересе со стороны "Манчестер Сити" и почему выбрал "Шахтер". Его цитирует британское издание The Guardian:

"Европейские клубы не рассматривают чемпионат Израиля как сильный, поэтому не выкладывают за игроков оттуда большие деньги. Мои агенты в Израиле требовали за меня пять миллионов евро. Но когда узнали об интересе со стороны "Манчестер Сити", то повысили сумму до 10 миллионов. После этого поступило предложение от "Шахтера". Я просмотрел историю клуба, узнал об игроках, которые перешли оттуда в знаменитые клубы. И подумал, что для меня – это прекрасная возможность сыграть в Лиге чемпионов, продолжая идти своим путем".

Манор верит, что придет время, когда он последует путем других "горняков", оказавшихся в топ-командах континента:

"Я наслаждаюсь жизнью в "Шахтере". Мне только 21 год, но однажды, рано или поздно, я перейду в одну из лучших лиг мира".

Ранее четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал "Шахтеру" предложение по трансферу "джокера".

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Смотрите, как Манор забивал в Англии в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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